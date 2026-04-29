Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Европа превратилась в сумасшедший дом»: в Венгрии оценили одержимость ЕС

Европа может потерять всех партнёров из-за своей одержимости украинским конфликтом, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Источник: Аргументы и факты

Европа превратилась в сумасшедший дом, она может потерять всех партнёров из-за своей одержимости украинским конфликтом, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он уточнил, что, в частности, речь идёт об Израиле.

«Брюссель готов сжечь все мосты со своими партнёрами из-за своей одержимости Украиной. Израиль был важнейшим партнёром Европы в сфере безопасности и высоких технологий. Но безумцам, управляющим этим континентом, наплевать на всё это. Их главный приоритет — продолжать конфликт Зеленского… Миру придётся смириться с Европой, которая превратилась в сумасшедший дом», — написал Кошкович на своей странице в соцсети X*.

Напомним, появилась информация о том, что ЕС поддержит Киев в вопросе ограничительных мер против Израиля за импорт зерна якобы из новых регионов Российской Федерации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не хотела бы «влезать» в ситуацию с претензиями Украины к Израилю, касающимися закупок зерна.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

