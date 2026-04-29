Европа превратилась в сумасшедший дом, она может потерять всех партнёров из-за своей одержимости украинским конфликтом, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Он уточнил, что, в частности, речь идёт об Израиле.
«Брюссель готов сжечь все мосты со своими партнёрами из-за своей одержимости Украиной. Израиль был важнейшим партнёром Европы в сфере безопасности и высоких технологий. Но безумцам, управляющим этим континентом, наплевать на всё это. Их главный приоритет — продолжать конфликт Зеленского… Миру придётся смириться с Европой, которая превратилась в сумасшедший дом», — написал Кошкович на своей странице в соцсети X*.
Напомним, появилась информация о том, что ЕС поддержит Киев в вопросе ограничительных мер против Израиля за импорт зерна якобы из новых регионов Российской Федерации.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не хотела бы «влезать» в ситуацию с претензиями Украины к Израилю, касающимися закупок зерна.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.