В ОП предложили дать приоритет на картах объектам для семей с детьми

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Разработчики российских цифровых карт должны приоритетно помечать объекты, ориентированные на семьи с детьми. Такое мнение выразил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Сейчас, если открыть поисковик, мы увидим в рекомендациях продуктовые магазины, АЗС, больницы, и даже увеселительные заведения, но среди приоритетных мест нет детских площадок, детских центров или комнат для матери и ребенка», — отметил глава комиссии ОП РФ.
По словам Рыбальченко, такие метки помогли бы родителям быстрее планировать маршрут. «Родители должны знать, есть ли поблизости детские площадки, какие они, когда в последний раз там проводили проверку. Также у граждан должна быть возможность оставлять отзывы о состоянии подобных мест», — подчеркнул он.
В будущем нужно продвинуться еще дальше и добиться того, чтобы у каждого заведения, учреждения были примечания о его приспособленности для посетителей с детьми, считает общественник. «Родители должны знать, есть ли в той или иной организации оборудованные детские зоны, предназначена ли она для семейного отдыха с детьми. Вместе с этим должна быть информация о расположении в аэропортах и на вокзалах комнат матери и ребенка и пеленальных столиков», — заключил Рыбальченко.