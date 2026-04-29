«Можно подать как победу»: в США рассказали о сценарии конфликта с Ираном

Вольф: Трамп может выдать за победу в Иране эффектный маневр.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп может представить незначительный военный маневр как крупную победу над Ираном. Об этом заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

«Скорее всего, он устроит какой-то эффектный маневр, который можно будет подать как победу. А потом заявят: иранцы попросили нас о мире», — сказал профессор на YouTube-канале.

В качестве примера Вольф привел возможную высадку американских военных на одном из островов в Персидском заливе с последующей медийной демонстрацией. По его словам, параллельно США вместе с Израилем могут проводить удары по Ирану.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США не достигли ни одной своей цели в ходе операции против Ирана. По словам министра, именно поэтому президент Дональд Трамп просит о диалоге. Арагчи отметил, что переговоры напрямую зависят от выполнения Вашингтоном обязательств по прекращению огня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше