«Можно подать как победу»: в США рассказали о сценарии конфликта с Ираном

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США не достигли ни одной своей цели в ходе операции против Ирана. По словам министра, именно поэтому президент Дональд Трамп просит о диалоге. Арагчи отметил, что переговоры напрямую зависят от выполнения Вашингтоном обязательств по прекращению огня.