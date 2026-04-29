Бездомная собака в Индии погибла, спасая 30 детей от ядовитой змеи

Немецкий турист умер после укуса кобры во время шоу в египетской Хургаде. Об этом 27 апреля сообщили в местной полиции. 57-летний мужчина вместе с семьей решил посетить выступление «заклинателей змей». Во время представления на шеи нескольких туристов были помещены кобры. Одна из рептилий решила залезть в штаны туриста, после чего укусила его за ногу.