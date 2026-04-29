Бездомная собака в Индии погибла, спасая 30 детей от ядовитой змеи

В Индии бездомная собака прослыла героем после смертельной схватки с ядовитой змеей. Об этом написало издание Times of India.
Собака бегала вокруг детского сада, пока рядом сидели 30 детей. Неожиданно рядом появилась ядовитая змея. Прежде чем воспитатели успели среагировать, пес уже бросился на нее.
По словам очевидцев, он сражалась храбро, и ему удалось справиться со змеей. Но та успела укусить его. Вскоре яд подействовал, и собака умерла. Получилось, что она спасла детей ценой своей жизни.
Местные жители похоронили ее так, будто она была человеком. Они накрыли собаку белой тканью, украсили цветами, провезли по деревне на тележке и только потом закопали, говорится в статье.
Немецкий турист умер после укуса кобры во время шоу в египетской Хургаде. Об этом 27 апреля сообщили в местной полиции. 57-летний мужчина вместе с семьей решил посетить выступление «заклинателей змей». Во время представления на шеи нескольких туристов были помещены кобры. Одна из рептилий решила залезть в штаны туриста, после чего укусила его за ногу.