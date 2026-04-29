Россияне резко переориентировались на загородную жизнь: почему городская суета кажется менее привлекательной

Россияне стали чаще задумываться о переезде из города в более уединенные места. Индекс привлекательности загородной жизни вырос с 6 до 40 пунктов. Причиной тому может быть стремление граждан к спокойствию. Так ситуацию прокомментировал председатель Научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов в диалоге с ТАСС.
Он назвал переселение на дачу одним из способов дистанцирования от информационной перегрузки. Эксперт считает, что городские жители устали от системных потрясений.
«Пропаганда дачной жизни в сети возможна, а на ТВ — нет. Телевизионная реклама обычно ориентирована на интенсивное потребление, которому больше способствует городской стиль», — оценил Степан Львов.
Россияне также рассказали о любви к путешествиям. По данным опроса, 65% граждан хотя бы иногда ездят в другие города ради фестивалей, концертов и других мероприятий. Среди респондентов 11% путешествуют ради ивентов на регулярной основе.