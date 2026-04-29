Слуцкий предложил ввести именные сертификаты на детский отдых

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Система именных сертификатов на детский отдых для семей с двумя и более детьми, которая позволит обеспечить более широкий доступ детей к оздоровительным программам в течение года, должна быть создана в стране. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем докладе «Путевка в летний лагерь — роскошь, а не отдых и оздоровление», подготовленном по итогам мониторинга цен на детский отдых по всей России, документ есть в распоряжении ТАСС.
«Россия — огромная страна с широкими возможностями, наши дети должны иметь возможности для отдыха, оздоровления круглый год. Они должны увидеть богатство природы нашей страны. ЛДПР предлагает стимулировать программы детского отдыха во все сезоны. Государство должно сформировать этот рынок — создать систему именных сертификатов для семей с двумя и более детьми, которые позволят обеспечить детский отдых и загрузку предприятий», — сказал Слуцкий.
По его словам, ЛДПР уже во второй раз провела мониторинг цен на детский отдых, в рамках которого опросили более тысячи родителей и изучили свыше 300 рекламных предложений. Парламентарий отметил, что более 60% родителей сообщили о том, что не могут позволить себе отправить ребенка в лагерь. Также, по его словам, стоимость путевок выросла минимум на 20% по сравнению с 2025 годом.