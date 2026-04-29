В России продлили эксперимент по апробации правил въезда иностранцев

С 1 декабря 2024 года в международных столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», подмосковном аэропорте «Жуковский», а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства обязаны сдавать биометрию при пересечении ими границы России. С 30 июня 2025 года иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление. С 1 декабря 2025 года при наличии технической возможности биометрические персональные данные иностранцев собираются во всех пунктах пропуска через госграницу России.