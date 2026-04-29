В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить и хранить шашлык ​

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Шашлык жарится в среднем около 15−20 минут, хранить готовое мясо рекомендуется в холодильнике до 36 часов, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
«Недожаренное мясо может быть причиной кишечных инфекций, при наличии хороших углей шашлык прожаривается за 15−20 минут. Если после отдыха остался готовый шашлык, то его следует нарезать, упаковать в герметичную тару и убрать в холодильник. Таким образом его можно хранить до 36 часов», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре пояснили, что для определения готовности блюда нужно сделать на мясе аккуратные надрезы и затем проткнуть их зубочисткой или ножом. Если из мяса выделяется прозрачный сок — шашлык хорошо прожарился, а если сок окрашен в розоватый цвет, то мясо пока не готово.
При покупке мяса рекомендуется изучать состав и дату фасовки. Стоит избегать готовых маринадов с резким запахом и сомнительным внешним видом.
«Не забывайте соблюдать правила личной гигиены: обязательно мойте руки перед едой. Также следует тщательно промывать овощи и зелень перед употреблением в пищу», — заключили в ведомстве.