В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить и хранить шашлык ​

В Роспотребнадзоре пояснили, что для определения готовности блюда нужно сделать на мясе аккуратные надрезы и затем проткнуть их зубочисткой или ножом. Если из мяса выделяется прозрачный сок — шашлык хорошо прожарился, а если сок окрашен в розоватый цвет, то мясо пока не готово.