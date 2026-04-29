Дмитриев посоветовал Швеции обратиться за авиационным топливом к РФ

Швеции на фоне потенциального дефицита авиакеросина следует обратиться за топливом к Российской Федерации, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Швеции на фоне потенциального дефицита авиакеросина следует обратиться за топливом к Российской Федерации.

«Раскайтесь и попросите у России авиационное топливо», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Напомним, по данным Reuters, власти Швеции подготовили предупреждение о возможном дефиците авиатоплива из-за конфликта в ближневосточном регионе. В министерстве энергетики заявили, что Швеция «не исключает перехода к нормированию авиационного топлива при наихудшем сценарии».

По словам Дмитриева, в странах Европы усиливается напряжённость в аграрном секторе, связанная с нехваткой топлива и удобрений. Он отметил, что эта ситуация вызывает обеспокоенность у властей Британии и стран ЕС.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

