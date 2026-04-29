Эксперимент по сбору биометрии мигрантов продлен до конца 2027 года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство России продлило эксперимент по сбору биометрических данных у въезжающих в РФ иностранцев. Это следует из утвержденного кабмином постановления, с которым ознакомился ТАСС.
Эксперимент был рассчитан до 30 июня 2026 года. Теперь он продлен до 31 декабря 2027 года.
В сопроводительных документах к законопроекту отмечалось, что продление всех этапов эксперимента нужно с учетом полученного положительного опыта, а также необходимости последовательно модернизировать все задействованные пункты пропуска через границу и доработать программное обеспечение биометрической идентификации.