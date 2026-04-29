Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперимент по сбору биометрии мигрантов продлен до конца 2027 года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство России продлило эксперимент по сбору биометрических данных у въезжающих в РФ иностранцев. Это следует из утвержденного кабмином постановления, с которым ознакомился ТАСС.

Эксперимент был рассчитан до 30 июня 2026 года. Теперь он продлен до 31 декабря 2027 года.

В сопроводительных документах к законопроекту отмечалось, что продление всех этапов эксперимента нужно с учетом полученного положительного опыта, а также необходимости последовательно модернизировать все задействованные пункты пропуска через границу и доработать программное обеспечение биометрической идентификации.