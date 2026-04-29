Старший сын Плющенко Егор отреагировал на заявления Гном Гномыча

Старший сын фигуриста Евгения Плющенко Егор Ермак отказался комментировать обращение младшего брата Александра.
Корреспондент издания «Газета.ру» связался с ним, чтобы узнать, смотрел ли он видео Александра Плющенко, которое было адресовано ему, и планирует ли реагировать на его обвинения.
— Неинтересно, — сказал Ермак.
Сын Евгения Плющенко от первого брака Егор Ермак дал скандальное интервью, где рассказал, что не хочет называть спортсмена своим отцом. В ответ на это его сводный брат Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, обвинил брата во лжи. Что известно о старшем сыне фигуриста и из-за чего у него возник конфликт с отцом — в материале «Вечерней Москвы».
Первой женой Евгения Плющенко в 2005 году стала дочь предпринимателя Георгия Ермака Мария. Но уже спустя несколько месяцев после свадьбы в семье начались конфликты. Несмотря на беременность Марии, супруги начали бракоразводный процесс. Он сопровождался громкими скандалами и дележкой имущества. В такой обстановке в июне 2006 года на свет появился Егор Ермак.