Правительство направит 14 миллиардов рублей на модернизацию скорой помощи

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство направит 14,2 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта по совершенствованию экстренной медицинской помощи в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Сейчас, в этом году, мы направляем на эти цели 14,2 миллиарда рублей, 12 приемных отделений создаем, два оснащаем, и создаем и оснащаем два приемных отделения тоже ФМБА России в закрытых городах», — сказала Голикова в ходе открытия новых модульных приемных отделений скорой помощи при участии президента РФ Владимира Путина.
«Проект рассчитан до 2030 года, и мы думаем, что вот такие модернизированные приемные отделения не только будут снижать тревожность, как сказали наши коллеги, но они еще, конечно, будут способствовать как можно более оперативному оказанию помощи», — отметила она.
Глава государства во вторник приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве. Президент осмотрел выставку образцов отечественной медицинской техники, а затем принял участие в открытии новых модульных объектов скорой помощи по видеосвязи.