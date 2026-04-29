Правительство направит 14 миллиардов рублей на модернизацию скорой помощи

Голикова: на модернизацию скорой помощи направят 14,2 миллиарда рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство направит 14,2 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта по совершенствованию экстренной медицинской помощи в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас, в этом году, мы направляем на эти цели 14,2 миллиарда рублей, 12 приемных отделений создаем, два оснащаем, и создаем и оснащаем два приемных отделения тоже ФМБА России в закрытых городах», — сказала Голикова в ходе открытия новых модульных приемных отделений скорой помощи при участии президента РФ Владимира Путина.

«Проект рассчитан до 2030 года, и мы думаем, что вот такие модернизированные приемные отделения не только будут снижать тревожность, как сказали наши коллеги, но они еще, конечно, будут способствовать как можно более оперативному оказанию помощи», — отметила она.

Глава государства во вторник приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве. Президент осмотрел выставку образцов отечественной медицинской техники, а затем принял участие в открытии новых модульных объектов скорой помощи по видеосвязи.

Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше