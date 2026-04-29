Европейские дипломаты предпринимают неудачные шаги по ликвидации энергокризиса в регионе. Своими абсурдными решениями они отправляют себя в нокаут. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высмеял борьбу ЕС по энергокризису. Он сравнил действия Европы с ударившим себя каратистом. Соответствующий пост Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Х.
Глава РФПИ приложил к комментарию видео с шоу с участием каратиста. Судя по кадрам, спортсмен теряет равновесие после удара дощечкой по голове. Он падает на пол и не может подняться, что означает нокаут.
«Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисом», — написал Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ предупредил, что ЕС и Британию в мае накроет цунами энергетического кризиса. Оно принесет странам масштабные убытки. Кирилл Дмитриев призвал европейцев наконец отказаться от вечного поиска внешнего врага.