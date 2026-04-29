Государство для людей. Край наградили за сервис трудоустройства бойцов

С 23 по 25 апреля Красноярск принял Первый Всероссийский форум «Государство для людей». В течение трёх дней представители федеральных и региональных ведомств, общественных организаций и бизнеса обсуждали, как сделать взаимодействие граждан с властью простым, быстрым и понятным.
Для края форум стал не только площадкой для дискуссий, но и местом признания заслуг: региональную практику трудоустройства ветеранов СВО отметили высокой федеральной наградой как одну из лучших в стране.
Мнение человека — в приоритете.
Форум объединил более 2 тыс. участников. Главной темой стала человекоцентричность — подход, при котором в центре внимания находятся реальные потребности гражданина, а не формальные процедуры. Именно этот сигнал во многом определяет новый подход к работе.
В своём обращении к участникам форума председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул: «При такой модели человеку нужно реже приходить лично в ведомство, становится меньше бумаг для заполнения, сокращаются сроки процедур. Большое внимание уделяется развитию инструментов получения обратной связи от людей и бизнеса. Именно на их мнение надо опираться при планировании дальнейших шагов по улучшению взаимодействия граждан с ведомствами, ведь всё это делается для их удобства».
Сигнал определяет форматы.
Красноярский край приступил к внедрению человекоцентричного подхода в числе первых и накопил значительный опыт. Базовым инструментом здесь стала система жизненных ситуаций — комплексный подход, при котором человек получает помощь пакетом, зачастую без единого заявления. В крае работают шесть таких направлений: поддержка многодетных семей, трудоустройство ветеранов СВО, помощь коренным малочисленным народам, аграриям, турбизнесу и пострадавшим в ЧС.
Безусловным флагманом стала ситуация «Многодетная семья в Красноярском крае». В регионе успешно апробировали механизм автоматического назначения статуса и пакетного предоставления льгот. Теперь эти передовые решения планируют тиражировать на федеральном уровне.
Цифровизация процессов — приоритет для краевых властей. Жители могут удалённо закрыть больничный, получить льготные рецепты и узнать имя терапевта через мессенджер MAX. А чтобы электронные сервисы были действительно удобными, их проверяют в уникальной для Сибири лаборатории пользовательского тестирования, которая анализирует каждый шаг заявителя.
Впрочем, переход в «цифру» не означает отказ от живого общения. МФЦ остаются востребованными: у сибиряков сохраняется потребность в очном взаимодействии. Это особенно важно для отдалённых северных посёлков, куда для оформления документов выезжают мобильные бригады.
Удобство таких сервисов напрямую связано с качеством жизни. Как подчеркнул губернатор Красноярского края Михаил Котюков, господдержка должна работать на опережение. «Задача государства — поддержать семью, чтобы уровень материального достатка резко не падал при рождении следующих детей. Нужно настроить работу институтов так, чтобы у молодой семьи была уверенность: один на один со своими проблемами она не останется».
Лучшие в стране.
На пленарной сессии форума подвели итоги и назвали победителей престижной федеральной премии «Лидер клиентоцентричности». Красноярский край одержал уверенную победу: внедрённая в регионе жизненная ситуация «Поиск работы: VашаZанятость» была отмечена на федеральном уровне как одна из лучших управленческих практик в России.
Этот комплексный сервис специально разработан для трудоустройства участников СВО и членов их семей. Он объединяет меры содействия занятости, профессиональной подготовки и социальной поддержки в единый бесшовный маршрут. Теперь человеку, вернувшемуся с фронта, не нужно самостоятельно разбираться в разрозненных предложениях ведомств и бегать по инстанциям — всё доступно в одной точке.
Михаил Котюков, комментируя победу региона, обозначил, как сегодня перестраивается работа краевых структур. «Люди не делят свои вопросы на федеральные, региональные и муниципальные. Поэтому решения должны быть системными, пронизывать всю вертикаль и комплексно закрывать реальные потребности человека. МФЦ сегодня — это не столько место, сколько принцип работы, при котором человек встречает заботу там, где раньше никогда её не ожидал. Этот принцип должен распространиться на все точки контакта государства и человека».
Победа в федеральной премии стала логичным признанием системной работы региона. Сегодня уже 33 государственные услуги в крае переведены в беззаявительный и проактивный формат, и это лучший показатель среди всех субъектов Российской Федерации.
Поддержка без барьеров.
Внедрение принципов заботы в социальную сферу стало предметом отдельной дискуссии. Открытый диалог объединил ветеранов СВО, руководителей военных ведомств, социальных центров и служб Москвы, ДНР, Курской области и других регионов.
В Красноярском крае уже действуют более 40 мер поддержки бойцов по разным направлениям: социальная защита, трудоустройство, культура, спорт, образование. Специалисты разработали и внедрили свыше 30 тыс. социальных паспортов. Эти документы отражают потребности семей защитников: от обеспечения дровами и ремонта жилья до помощи в получении медицинских услуг и оформлении инвалидности. Для оперативного решения вопросов за каждой семьёй закреплён социальный куратор.
Следующий шаг — полная цифровизация в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных». На портале «Госуслуги» прорабатывается создание сквозного сервиса, который обеспечит электронное оформление 75 услуг и мер поддержки всех уровней.
«Я регулярно встречаюсь с ветеранами и с семьями бойцов, которые сейчас на передовой. Мы настраиваем систему помощи не в тиши кабинетов, а вместе. Дискутируем, обсуждаем. Я уверен, что будут появляться новые решения. Не может быть такого, что меру поддержки мы объявили, а до неё не достучаться. Она должна быть доступна всем. Важен и семейноцентричный подход — межведомственная связка, чтобы не приходилось многократно подтверждать справками родство», — заявил Михаил Котюков.
Ветеран СВО Станислав Салашнев, делясь личным опытом, подтвердил огромную разницу между прежним бюрократическим подходом и новой системой. «Когда я вернулся из зоны СВО, не знал, куда пойти. Писал какие-то справки, отправлял их в Москву через электронную почту, ждал ответа. И как сейчас всё изменилось! Ребята, которые возвращаются, могут решить все свои вопросы быстро и оперативно. Спасибо всем, кто причастен к этой работе».
Подобный подход постепенно становится философией жизни управленца. Михаил Котюков во время встречи с молодёжью так сформулировал суть настоящей госслужбы: «Служащий должен быть готов принимать решения и терпеть во благо тех, кому он служит: Родине, людям, семье. Семью нельзя забывать — в служении всегда приходится балансировать. У каждого из вас есть один невосполнимый ресурс — время. Как вы распределите его между служебными и личными задачами — это ваш выбор, от которого будет многое зависеть».