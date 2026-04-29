В Ульчском районе молодым семьям помогают обзавестись собственным жильём

27 апреля в Ульчском районе состоялась церемония вручения молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работа ведется в рамках федерального проекта «Содействие субъектам РФ по оказанию господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКУ» и муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ульчском районе на 2022−2030 годы».
В этом году церемония прошла уже дважды. Первые 4 семьи получили сертификаты в марте.
— Молодые семьи приходят к нам в администрацию, прочитав о программе или услышав от знакомых или родственников, интересуются, как можно попасть в программу и улучшить свои жилищные условия. Мы можем смело заявлять об ее востребованности, — прокомментировал начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ульчского района Алексей Верещагин.
Он также добавил, что за 10 лет на эти цели, включая средства краевого и местного бюджета, а также внебюджетные средства (личные средства семей) было потрачено почти 294 млн рублей.
— Стоит отметить, что чем больше семья, тем больше выплата. Например, на семью из двух человек (супруг и супруга) положено 42 квадратных метра. Утвержденная стоимость 1 квадратного метра в Ульчском районе 43476,28 рублей. Умножаем эту цифру на 42. От полученной стоимости мы выплачиваем 30%. Если в семье есть ребенок, то норматив на каждого члена семьи — по 18 квадратов, а мы выплачиваем уже 35%, — объяснил Алексей Верещагин.