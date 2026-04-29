«Раскайтесь и попросите»: Дмитриев предложил Швеции российский керосин на фоне дефицита

Ранее сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa сократит расписание полётов. Перевозчик отменит около 20 тысяч рейсов. Причина — нехватка авиационного топлива. Компания уберёт 120 нерентабельных ближнемагистральных рейсов в сутки. Такой шаг поможет сэкономить более 40 тысяч тонн керосина. Сокращения запланированы до октября. Цена на топливо выросла вдвое с начала конфликта с Ираном. Сейчас Lufthansa обеспечена топливом на ближайшие недели.