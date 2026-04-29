Как переселить людей в новые квартиры, не потратив ни копейки из городской казны.

На III Всероссийском форуме «Малая родина — сила России», объединившем глав городов и районов из всех уголков страны, представителей бизнеса и общественных организаций для обсуждения актуальных вопросов муниципального управления и выработки стратегий развития, мэр Иркутска Руслан Болотов представил опыт реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ).
В своем выступлении он отметил, что Иркутск практически завершил президентскую программу расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и приступает к новому этапу — для собственников, чьи дома получили этот статус до 1 января 2022 го. Параллельно иркутяне получают новые квартиры без привлечения бюджетных средств — через механизм КРТ.
Особое внимание в своем докладе Руслан Болотов уделил обновлению инженерных сетей. В Иркутске проведена реконструкция комплекса очистных сооружений (КОС) правого берега по федеральной программе «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология». Мощность увеличена со 130 до 220 тысяч кубометров в сутки, создана многоступенчатая система очистки. На очереди — реконструкция КОС левого берега, проектирование которых завершено в 2024 году.
— За два года проложено около 20 километров канализационных сетей, которые будут обслуживать почти миллион квадратных метров территории, — подчеркнул мэр. — Построен тепловой луч — крупнейший проект за последние полвека в Сибирском федеральном округе. Кольцевая схема новой сети повысит надежность теплоснабжения всего города и даст импульс для развития на 15−20 лет вперед.
Руслан Болотов назвал ключевым проектом комплексное развитие Знаменского предместья. Это 253 гектара земли в центре Иркутска, где сосредоточено более 1700 домов. В 2022 году была создана концепция развития территории, заложена инфраструктурная основа. Здесь планируется возвести более миллиона квадратных метров жилья и порядка 20 социальных объектов.
Всего в настоящее время в Иркутске принято восемь решений о КРТ, заключено пять договоров с застройщиками (плюс один — по инициативе правообладателя). Общая площадь вовлеченных территорий — 21 гектар, будет построено 427,6 тысячи квадратных метров жилья, расселено 102 многоквартирных дома.
— Сегодня Иркутск доказывает на практике: механизм комплексного развития территорий работает так, как и задумывалось, — в интересах людей, при участии бизнес-сообщества и с минимальной нагрузкой на бюджет. По уже заключенным договорам экономический эффект на всех уровнях составит не менее двух миллиардов рублей. Эти деньги не придется тратить на расселение аварийного жилья и снос домов — нагрузка ляжет на инвесторов. А город получает новое жилье, расселенные аварийные дома и современную инфраструктуру, — подчеркнул Руслан Болотов.
— Одна из приоритетных задач глав муниципальных образований — создать условия, чтобы жители хотели оставаться на местах, развивали малую родину. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках своих проектов создает прямой диалог между всеми уровнями власти и доносит реальные предложения от органов местного самоуправления до федерального центра. Благодаря таким проектам территории получают новые возможности для развития, а люди — более комфортные условия для жизни, — подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.