Четвертый сезон конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» стартует 1 мая

Участников ждет больше номинаций и призов. Призовой фонд конкурса увеличен на 1,2 млн рублей и составляет теперь 11,1 млн рублей. «Уважаемые участники конкурса “Дальний Восток — Земля приключений”, прежде всего, я хочу вам всем сказать спасибо. Спасибо за то, что не сидите дома. За то, что путешествуете. За то, что помогаете открывать Дальний Восток и всю нашу прекрасную страну — Россию. Добрых вам путей, всего вам хорошего и успехов в следующем конкурсе!» — дал старт четвертому сезону инициатор конкурса — зампред правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Главные правила конкурса останутся без изменений: путешествие должно быть осуществлено без использования моторной техники. Продолжительность фильма не должна превышать 8 минут, а участник обязательно должен присутствовать в кадре. Кроме того, путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 мая 2024 года и не позднее 15 января 2027 года. Прием заявок продлится на сайте путешественникдв.рф с 1 мая 2026 года по 15 января 2027 года. Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится 31 марта 2027-го.