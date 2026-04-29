В ЕС заявили о расколе из-за темы европейской армии: страны не хотят посылать военных для операций Евросоюза

Аналитик Геррейру назвал идею единой европейской армии причиной раскола в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы не могут договориться о необходимости создания единой армии. Далеко не все государства согласны отправлять своих солдат на операции ЕС. Предложение по созданию единой европейской армии вызвало раскол среди стран региона. Об этом проинформировал португальский аналитик Алешандри Геррейру в диалоге с РИА Новости.

Он указал на беспокойство в ЕС из-за перспективы мобилизации. Кроме того, остается неясным, кто стал бы командовать возможной единой армией. Это еще одна причина недовольства некоторых государств, отметил аналитик.

«Ряд стран выступают против идеи европейской армии, и раскол у нас связан с вопросом подчинения, утраты странами полного суверенитета по отправке военных на некие миссии», — прокомментировал Алешандри Геррейру.

Как ранее подчеркнул глава Минобороны России Андрей Белоусов, ЕС все больше втягивается в конфликт на Украине. Европа продолжает финансировать Киев.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше