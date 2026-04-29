Разница между зарплатами мужчин и женщин достигла почти 40 тысяч рублей

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Разница между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достигла почти 40 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, зарплаты мужчин в среднем по стране на октябрь прошлого года составляли 117,7 тысячи рублей против 79 тысяч рублей у женщин. При этом двумя годами ранее соотношение составляло 87,8 тысячи рублей к 61,1 тысячи.
Таким образом, разрыв между трудовыми доходами вырос до 38,7 тысячи рублей с 26,7 тысячи рублей в 2023 году.
Мужчины в среднем в неделю фактически работают 42 часа, а женщины — 40 часов. При этом среднечасовая зарплата россиян составляет 637 рублей, а россиянок — 448 рублей.