Биолог назвал плюсы снегопада в апреле

РИА Новости: сережки цветущих растений, вызывающие аллергию, опали из-за снега.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сережки цветущих растений могут опадать в результате обильных осадков, благодаря чему становится меньше пыльцы и аллергенов, сообщил в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.

Ранее синоптики сообщали, что за сутки понедельника в Москве выпало порядка 21 миллиметра осадков, а высота снежного покрова составила 12 сантиметров. Во вторник выпадение осадков продолжилось. Согласно прогнозам, снег будет идти до среды.

«Для аллергиков, наверное, даже и неплохо, что в конце апреля пошел снег, потому что у цветущих сейчас растений, которые вызывают аллергию, тоже могут опадать сережки. Соответственно, меньше пыльцы, меньше аллергенов. Для аллергиков это возможность вздохнуть полной грудью и немножко отдохнуть от этого неприятного сезона», — рассказал Филин.