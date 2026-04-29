В Роспатенте назвали пять лучших изобретений для борьбы со стрессом

Не стоит на месте и фармакология. Сотрудники Воронежского государственного университета запатентовали эффективный для борьбы со стрессом лекарственный сбор. Он состоит из голубой синюхи, зверобоя, цветков конского каштана, щавелелистного горца. По сравнению с другими препаратами, этот сбор не сказывается на двигательной активности и не вызывает привыкания, отметили в Роспатенте.