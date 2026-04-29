Как россияне работают на следующей неделе: сколько смен ждет граждан между праздниками

Уже на этой неделе в России начнутся майские праздники. Граждане уйдут на выходные в пятницу. Между майскими праздниками россиян ждет полная рабочая пятидневка. Об этом уведомил депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.
Парламентарий добавил, что 8 мая будет сокращенным рабочим днем. Так, граждане отработают пять смен за вычетом одного часа. С 9 мая начнется второй период праздников.
«В соответствии с утвержденным производственным календарем на этот год 4, 5, 6, 7 и 8 мая — рабочие дни», — напомнил Ярослав Нилов.
В Москве традиционно состоится Парад Победы. Однако на этот раз в мероприятии не будет участвовать колонна военной техники. Кроме того, на Параде не представят кадетов, суворовцев и нахимовцев. Это решение объясняется обеспечением безопасности.