Страны Европы пребывают в бреду, а киевский режим будет полностью истощён, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
«Украине будет всё труднее получить деньги. ЕС, который всё ещё пребывает в каком-то бреду, принял 20-й пакет санкций. Они рассчитывают на 21-й. Все предыдущие никогда не срабатывали», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэвиса.
Он отметил, что Украине следует забыть о «победе» над РФ. По словам Дэвиса, экономика Украины уже разрушена, надежды Киева на санкционное давление Европы на Российскую Федерацию являются безосновательными.
Напомним, ЕС ввёл 20-го пакета санкций против РФ.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций ЕС против Российской Федерации нанесёт удар по Украине.