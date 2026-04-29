Первые грибы в Хабаровском крае появятся уже в середине мая

Первая весенние грибы, как правило, появляются в наших лесах во второй половине мая, это сморчки и вешенки. Так что пора готовить лукошко. Люди пойдут в лес за папоротником и обнаружат их, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сморчки они еще заметят. а на вешенки люди чаще всего внимания не обращают. Их увидят только специалисты и истинные знатоки.