Первые грибы в Хабаровском крае появятся уже в середине мая

Первая весенние грибы, как правило, появляются в наших лесах во второй половине мая, это сморчки и вешенки. Так что пора готовить лукошко. Люди пойдут в лес за папоротником и обнаружат их, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сморчки они еще заметят. а на вешенки люди чаще всего внимания не обращают. Их увидят только специалисты и истинные знатоки.
— Из 400 известных видов съедобных грибов любители тихой охоты собирают 20, в лучшем случае 40, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Дальневосточного НИИ лесного хозяйства Виктор Грек. — Люди знают белый гриб, боровик, шампиньоны, лисички, все остальные для них не представляют интереса. В европейской части страны грибов знают несколько больше.
За весенними последует раннелетняя грибная волна, она придет в июне с появлением коллибии, это весенний опенок, луговых шампиньонов и серно-желтого трутовика.
Следующая и самая мощная грибная волна грянет с наступлением жарких дней, которые будут перемежаться дождями.
Грибы равно не любят ни испепеляющего солнечного света, ни холода, ни проливных дождей.
В июле-августе пойдут подосиновики, подберезовики, белый гриб, лисички и многие другие.
Даже на Хехцире осенью, когда в лесу за лето накопится достаточное количество тепла и влаги, наступит самый разгар грибного сезона, можно будет собирать маслята, моховики, грузди, сыроежки. Очень высока вероятность массового появления замечательного чистейшего съедобного гриба — опенка осеннего.
Урожайность грибов зависит во многом от погоды. Теплое и дождливое лето — корзинки будут полны, сухое или холодное, как правило, — неурожайное. Есть и другие особенности.
Если в теплое время осадков много, но выпадают они равномерно, чаще всего идет летняя волна урожая грибов — белые, подосиновики, подберезовики. Они появляются в поймах рек, на рёлках, в перелесках, на опушках леса, вдоль кустарниковых зарослей мелиоративных каналов и в лесных посадках.
В густом лесу, например, Хехцирском, где слишком велика конкуренция за солнечное тепло, свет и воду, и где видовое разнообразие грибов наибольшее, грибов, как ни странно, может быть очень мало или не быть совсем.
В тоже время здесь чаще встречаются ранние, то есть весенние виды, а также поздние осенние — сырые грузди и осенние опята.
— Никто не знает, как образуются грибы, — рассказывает ученый. — Грибы — третье царство живых организмов, которое в отличие от растений и животных проникло во все земные среды. Споры грибов существуют в воздухе, в воде, на суше. Грибами пропитаны минералы и живые организмы.
Каждый год Виктор Грек обнаруживает неизвестные грибы, они появляются даже в дендрарии — земляная звезда, ежовик, гриб-зонтик, мутинусы, дождевики, коралловый гриб и даже гриб ослиные уши, оленьи рожки и многие другие.
Он их фотографирует, изучает, открывает научные справочники по грибам и не обнаруживает в них ничего подобного. Они пока не распознаются ни в одном из существующих научных источниках.
— Если приезжают к нам специалисты, которые занимаются изучением грибов, они могут официально признать, что этот гриб ранее им неизвестен, — замечает ученый. — Так что, может быть, нас ожидает очередные грибные открытия?