Воздушная атака: Life.ru узнал, как привычная уборка может навредить ребёнку-аллергику

Из-за дождей и холода пик цветения берёзы и других деревьев в Москве сдвинулся ближе к лету — аллергики сейчас реагируют слабее, но как только наступит потепление, мало им не покажется. Обычно берёза пылит с конца апреля до окончания майских праздников, но из-за влажности пыльца прибита к земле, поэтому симптомы поллиноза не такие яркие. Полностью сезон заканчивается в октябре: деревья — до конца мая, луговые травы — в июне-июле, сорные травы и полынь — в августе-сентябре.