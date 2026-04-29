Украине следует отказаться от ожиданий победы над Россией. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
Дэвис уточнил, что Киев планирует получить несколько американских дальнобойных ракет ATACMS, но этого не произойдет. По его словам, украинская экономика разрушена.
«Ситуация никогда не изменится настолько, чтобы Россия проиграла. Это невозможно», — сказал подполковник.
Дэвис добавил, что надежды киевского режима на усиление санкционного давления со стороны Европы не приведут к перелому ситуации. По его оценке, ресурсы Украины будут постепенно истощаться.
