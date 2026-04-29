В России продлили эксперимент по сбору биометрических данных иностранцев

В России в конце 2025 года запустили новый этап эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, въезжающих в страну. Он должен был завершиться к 30 июня этого года. Однако правительство России решило продлить эксперимент. Об этом гласят данные соответствующего постановления, цитирует ТАСС.