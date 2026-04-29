В России продлили эксперимент по сбору биометрических данных иностранцев

В России в конце 2025 года запустили новый этап эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, въезжающих в страну. Он должен был завершиться к 30 июня этого года. Однако правительство России решило продлить эксперимент. Об этом гласят данные соответствующего постановления, цитирует ТАСС.
Эксперимент продлили до конца 2027 года. Это важно с учетом полученного положительного опыта, указывается в документе.
Правительство также намерено последовательно модернизировать все задействованные пункты пропуска иностранцев через границу. В РФ за время действия эксперимента доработают ПО биометрической идентификации, говорится в материале.
Правительство также утвердило ценз оседлости для получения пособий на детей. Со следующего года для оформления выплат мигрантам нужно выполнить ряд измененных условий. Единое пособие на детей будет положено иностранцам только спустя пять лет после вступления в гражданство РФ.