Глава региона Дмитрий Демешин осмотрел модульный спортивный зал, построенный для средней школы № 47 Хабаровска. Объект возведён в рамках реализации проектов Минвостокразвития России «50 модульных спортивных школьных залов» и «Киокусинкай в школу», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Проект реализован при поддержке полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и соответствует курсу, обозначенному главой государства Владимиром Путиным: каждый ребёнок должен иметь возможность качественно заниматься спортом. Как отметил губернатор, для правительства края это остаётся одной из приоритетных задач», — говорится в сообщении.
Новый модульный спортзал открыли в хабаровской школе № 47. Фото: Антон Шевченко.
Старый спортзал школы, в которой учатся более 1600 детей, уже не соответствовал современным требованиям. Новый зал обеспечит дополнительные площади для занятий физкультурой, внеурочной деятельности, а также для кружков и секций дополнительного образования — киокусинкай-каратэ, тхэквондо, дзюдо, волейбола, баскетбола, гимнастики и мини-футбола. Закуплено оборудование и экипировка для занятий детей игровыми видами спорта и киокусинкай.
Учащиеся секции киокусинкай-каратэ-до провели показательные выступления для губернатора.
«Каратэ учит крепости духа, воле, учит развивать в себе духовное начало. Держитесь! В спорте всегда будет сложно. Но если заниматься системно, можно достичь немалых результатов. Побеждает тот, кто не ленится, и в первую очередь его победа — это победа над самим собой», — напутствовал Дмитрий Демешин юных спортсменов.
На строительство модульного зала школы № 47 из федерального бюджета выделено 39,9 млн рублей. За счёт средств муниципалитета проложены инженерные сети и выполнено благоустройство территории.
«У нас только в Хабаровске таких шесть залов, и в целом мы будем наращивать их количество. Я поставил задачи в каждом районе Хабаровского края установить такие же модульные многофункциональные спортивные комплексы. Они будут тёплые, удобные, и, самое главное, что их можно воздвигнуть за один сезон», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Напомним, 2026 год объявлен Годом спорта в Хабаровском крае. Задача — вовлечь в активный образ жизни ещё больше жителей региона.