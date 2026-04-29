Глава Рособрнадзора Музаев заявил об отсутствии утечек заданий ЕГЭ

В Рособрнадзоре сообщили о повышении прозрачности ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Проблемы утечек экзаменационных материалов, так называемых «ЕГЭ-туристов» и схем с угадыванием ответов на ЕГЭ в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил глава Рособрнадзор Анзор Музаев.

«Если в 2013 году мы говорили про утечки, про “ЕГЭ-туристов”, про “угадайки” и так далее, [то] сейчас всего этого нет. Мы все время улучшаем ситуацию», — сказал государственный деятель в интервью ТАСС.

Музаев добавил, что ситуация с ЕГЭ существенно изменилась по сравнению с началом 2010-х годов. По его словам, меры контроля и технологические изменения сделали экзамен более прозрачным и защищенным.

Ранее депутат Госдумы Олег Смолин заявил, что ЕГЭ стал одной из причина ухода школьников после девятого класс. Он уточнил, что подготовка к экзаменам довольно затратна по времени и деньгам. По словам Смолина, отток учеников в колледжи является скорее минусом для страны.