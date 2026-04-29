Сын миллиардера против эвтаназии: Анант Амбани хочет спасти бегемотов Эскобара

Правительство Колумбии объявило о намерении приступить к эвтаназии бегемотов, чтобы контролировать их растущую популяцию, которая может достичь 500 особей к 2030 году. В соответствии с планом, в 2026 году около 80 животных должны быть отобраны для этой процедуры. Однако Анант Амбани, основатель центра «Вантара», направил официальное письмо с призывом пересмотреть это решение.