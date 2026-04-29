Сын миллиардера против эвтаназии: Анант Амбани хочет спасти бегемотов Эскобара

Сын индийского миллиардера Мукеша Амбани, Анант Амбани, выступил с инициативой по защите бегемотов, завезённых в Колумбию наркобароном Пабло Эскобаром. Он предложил правительству страны отказаться от плана эвтаназии и передать животных в центр спасения дикой природы «Вантара», который был основан им.
Правительство Колумбии объявило о намерении приступить к эвтаназии бегемотов, чтобы контролировать их растущую популяцию, которая может достичь 500 особей к 2030 году. В соответствии с планом, в 2026 году около 80 животных должны быть отобраны для этой процедуры. Однако Анант Амбани, основатель центра «Вантара», направил официальное письмо с призывом пересмотреть это решение.
В своём обращении к правительству Колумбии Анант предложил альтернативу эвтаназии — безопасное перемещение бегемотов под руководством ученых в его центр, где животные смогут находиться в условиях, способствующих их сохранению. «Вантара» придерживается мнения, что любая жизнь важна и требует защиты, и у центра есть необходимая инфраструктура для содержания крупных млекопитающих, как указано в письме главного исполнительного директора центра Виваана Карани.
Согласно данным Forbes, состояние Мукеша Амбани составляет 95,9 миллиарда долларов, что делает его самым богатым человеком в Индии и одним из самых влиятельных бизнесменов мира.
Бегемоты, завезённые Эскобаром на его ранчо «Неаполь» в 1980-х годах, стали причиной значительного роста популяции в Колумбии после его ликвидации. Сегодня их численность оценивается от 169 до более чем 200 особей, и они продолжают активно размножаться благодаря благоприятным условиям среды.
Правительственная стратегия по контролю за популяцией включает эвтаназию, стерилизацию и содержание животных в ограниченных зонах. Однако попытки переселения бегемотов за границу пока не увенчались успехом из-за юридических ограничений и отсутствия принимающих стран.