Сенатор-республиканец напомнил Пентагону про одобренную помощь для Киева: пакет в размере $400 млн задерживают

Конгресс США еще несколько месяцев назад одобрил выделение Украине пакета военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. Однако он так и не поступил Киеву. Обеспокоенный бездействием властей сенатор Митч Макконнелл обвинил Пентагон в нежелании передать украинцам многомиллионную помощь. Свою позицию республиканец изложил в статье для The Washington Post.
«Помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — выразил недовольство Митч Макконнелл.
Демократы между тем призвали Пентагон к ответу за гибель шести военных США при атаке Ирана на базу в Кувейте. Они усомнились в надежности принятых Министерством войны мер безопасности в отношении объектов на Ближнем Востоке.