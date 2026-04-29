Сенатор-республиканец напомнил Пентагону про одобренную помощь для Киева: пакет в размере $400 млн задерживают

Сенатор Макконнелл осудил Пентагон за нежелание передать Киеву помощь в $400 млн.

Источник: Комсомольская правда

Конгресс США еще несколько месяцев назад одобрил выделение Украине пакета военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. Однако он так и не поступил Киеву. Обеспокоенный бездействием властей сенатор Митч Макконнелл обвинил Пентагон в нежелании передать украинцам многомиллионную помощь. Свою позицию республиканец изложил в статье для The Washington Post.

Сенатор сравнил текущий подход Пентагона к поддержке Украины со стратегией экс-президента США Джо Байдена. Он считает, что Министерство войны постоянно задерживает или поэтапно предоставляет пакеты помощи Киеву. Республиканец назвал такие шаги нерешительными.

«Помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — выразил недовольство Митч Макконнелл.

Демократы между тем призвали Пентагон к ответу за гибель шести военных США при атаке Ирана на базу в Кувейте. Они усомнились в надежности принятых Министерством войны мер безопасности в отношении объектов на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединённых Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше