Для урегулирования на Украине следует признать российскую принадлежность Крымского полуострова, Донбасса и Новороссии, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.
«Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учёт наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире», — сказала она в интервью индийскому изданию Firstpost.
Захарова отметила, что требуются «юридически обязывающие договорённости и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса».
Она подчеркнула, что РФ готова к урегулированию на Украине. При этом Захарова отметила, что Украина и страны Запада оказались не в том положении, чтобы диктовать «условия».
Захарова напомнила, что военнослужащие РФ уверенно владеют стратегической инициативой и продвигаются в зоне специальной военной операции.
«Российские Вооружённые силы уверенно владеют стратегической инициативой и продвигаются вперёд», — заявила она.
Захарова рассказала, что Российская Федерация поддерживает политический диалог с Соединёнными Штатами для урегулирования конфликта на Украине, но «не строит крупных ожиданий» по этому поводу.
Кроме того, по словам Захаровой, Зеленский бросает своих солдат в бессмысленные штурмы.