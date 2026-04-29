Захарова рассказала, что необходимо для урегулирования на Украине

Источник: Аргументы и факты

Для урегулирования на Украине следует признать российскую принадлежность Крымского полуострова, Донбасса и Новороссии, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

«Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учёт наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире», — сказала она в интервью индийскому изданию Firstpost.

Захарова отметила, что требуются «юридически обязывающие договорённости и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса».

Она подчеркнула, что РФ готова к урегулированию на Украине. При этом Захарова отметила, что Украина и страны Запада оказались не в том положении, чтобы диктовать «условия».

Захарова напомнила, что военнослужащие РФ уверенно владеют стратегической инициативой и продвигаются в зоне специальной военной операции.

«Российские Вооружённые силы уверенно владеют стратегической инициативой и продвигаются вперёд», — заявила она.

Захарова рассказала, что Российская Федерация поддерживает политический диалог с Соединёнными Штатами для урегулирования конфликта на Украине, но «не строит крупных ожиданий» по этому поводу.

Кроме того, по словам Захаровой, Зеленский бросает своих солдат в бессмысленные штурмы.

