В Хабаровске 29 апреля пройдёт дождь и потеплеет до +13

В Хабаровском крае 29 апреля 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит от +2 до +4 градусов, днём воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5−10 метров в секунду.
В южных районах края также пройдёт дождь. Ночные температуры составят от −1 до +4 градусов, дневные — от +10 до +15 градусов. Ветер восточный 6−11 метров в секунду. В центральных районах местами небольшой дождь, температура ночью от −5 до +2 градусов, днём от +7 до +12 градусов. Ветер восточный 4−11 метров в секунду.
В северных районах существенных осадков не ожидается, лишь в районе имени Полины Осипенко пройдёт небольшой дождь. Температура ночью от −7 до +4 градусов, днём от 0 до +5 градусов. Ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду.
