«Бессмертный полк» вновь пройдёт по улицам Хабаровска

Патриотическая акция пройдёт в традиционном и онлайн форматах.

Источник: Хабаровский край сегодня

Патриотическая акция «Бессмертный полк» в Хабаровске в этом году пройдёт в традиционном и онлайн форматах. В День Победы, 9 Мая, хабаровчане и гости города вновь пройдут по центральным улицам краевой столицы с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Это значит, что каждый сможет найти свой способ сказать «спасибо» тем, кто подарил нам мирное небо, — написал в своём канале в мессенджере Макс губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. — В День Победы мы пройдем по центральной улице Хабаровска, плечом к плечу, неся в сердцах память о тех, кто сражался за нашу Родину. Вместе мы сделаем так, что ни один солдат, ни один герой не будет забыт!

Для обеспечения безопасности участников шествия организаторы планируют задействовать более 2 700 человек: сотрудников ОВД, Росгвардии, военнослужащих Восточного военного округа, курсантов, дружинников, казаков и представителей частных охранных предприятий.

Почтить память поколения победителей можно также в режиме онлайн. Виртуальное шествие начнётся 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru и экранах всей страны. Запись на участие продолжается до 6 мая.