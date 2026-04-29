Дельфинов-афалин, азовок и белобочек пересчитают: первый за 30 лет мониторинг китообразных проведут в Черном море

В России впервые за 30 лет проведут масштабный мониторинг популяции черноморских китообразных. Ученые намерены подробнее изучить краснокнижных дельфинов-афалин, азовок и белобочек. Для этого специалисты проведут перепись дельфинов в Черном море, сообщает газета «Известия».
Эксперты экологического фонда «Чистые моря» развернут сеть, включающую не менее пяти стационарных точек наблюдения, от Тамани до Сириуса. Планируемый срок исследования — 30 месяцев.
«Этим проектом мы должны решить несколько важных задач. Для начала нужно выяснить, что происходит с популяцией китообразных Черного моря. Это краснокнижные дельфины афалины и морские свиньи, а также белобочки», — поделилась замгендиректора фонда и руководитель проекта Анна Субботина.
Ученые между тем нашли способ обнаруживать мазут в местах, где вода визуально выглядит чистой. В этом исследователям помогают водоросли. Специалисты работают с ними на побережьях Кубани.