Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дельфинов-афалин, азовок и белобочек пересчитают: первый за 30 лет мониторинг китообразных проведут в Черном море

Источник: Комсомольская правда

В России впервые за 30 лет проведут масштабный мониторинг популяции черноморских китообразных. Ученые намерены подробнее изучить краснокнижных дельфинов-афалин, азовок и белобочек. Для этого специалисты проведут перепись дельфинов в Черном море, сообщает газета «Известия».

Эксперты экологического фонда «Чистые моря» развернут сеть, включающую не менее пяти стационарных точек наблюдения, от Тамани до Сириуса. Планируемый срок исследования — 30 месяцев.

«Этим проектом мы должны решить несколько важных задач. Для начала нужно выяснить, что происходит с популяцией китообразных Черного моря. Это краснокнижные дельфины афалины и морские свиньи, а также белобочки», — поделилась замгендиректора фонда и руководитель проекта Анна Субботина.

Ученые между тем нашли способ обнаруживать мазут в местах, где вода визуально выглядит чистой. В этом исследователям помогают водоросли. Специалисты работают с ними на побережьях Кубани.