Russian Field: более трети россиян признались в курении

Согласно исследованию, 30% респондентов курят обычные сигареты. Мужчины курят почти вдвое чаще женщин: о такой привычке сообщили 47% мужчин и 26% женщин. Больше всего курильщиков среди молодежи: в группе от 18 до 29 лет курят 46% респондентов, не курят — 53%. С возрастом доля курильщиков снижается: среди опрошенных старше 60 лет курит только пятая часть.