Russian Field: более трети россиян признались в курении

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Чуть больше трети россиян — 36% — сообщили, что курят, при этом 64% опрошенных заявили, что не имеют такой привычки. Об этом свидетельствуют данные всероссийского телефонного опроса, проведенного компанией Russian Field (результаты есть в распоряжении ТАСС).
Согласно исследованию, 30% респондентов курят обычные сигареты. Мужчины курят почти вдвое чаще женщин: о такой привычке сообщили 47% мужчин и 26% женщин. Больше всего курильщиков среди молодежи: в группе от 18 до 29 лет курят 46% респондентов, не курят — 53%. С возрастом доля курильщиков снижается: среди опрошенных старше 60 лет курит только пятая часть.
Среди курильщиков всех возрастов наиболее популярными остаются обычные сигареты. При этом среди молодежи электронные сигареты почти сопоставимы по популярности с бумажными: 25% против 29%. С возрастом доля пользователей электронных курительных устройств снижается до минимума.
По данным исследования, с 2023 года россияне стали чаще сообщать о курении обычных сигарет: после снижения в 2025 году с 25% до 21% в 2026 году доля таких ответов выросла до 30%.
Всероссийский телефонный опрос проводился с 15 по 22 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, федеральным округам и типам населенных пунктов. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,44%.