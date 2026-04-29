В Хабаровском крае за сутки один пешеход пострадал в ДТП

В Хабаровском крае 28 апреля 2026 года зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, авария произошла в виде наезда на пешехода. Погибших нет. За сутки в регионе выявлено 382 нарушения правил дорожного движения.
Сотрудники полиции задержали 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них один — в краевой столице. Также зафиксировано 15 случаев непредоставления преимущества пешеходам на переходах, в Хабаровске таких нарушений — 12. Ещё 16 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них шестеро — в Хабаровске.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, особенно в условиях дождливой погоды.
