Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае за сутки один пешеход пострадал в ДТП

В Хабаровском крае водители продолжили сбивать пешеходов на переходах.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 28 апреля 2026 года зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, авария произошла в виде наезда на пешехода. Погибших нет. За сутки в регионе выявлено 382 нарушения правил дорожного движения.

Сотрудники полиции задержали 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них один — в краевой столице. Также зафиксировано 15 случаев непредоставления преимущества пешеходам на переходах, в Хабаровске таких нарушений — 12. Ещё 16 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них шестеро — в Хабаровске.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, особенно в условиях дождливой погоды.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru