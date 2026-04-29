Жители Хабаровского края выбирают территории для благоустройства

Жители каждого города и поселения выбрали по одной территории, которая будет благоустроена в 2026 году. Рост числа участников связан с тем, что люди видят реальный результат программы. Происходит это примерно таким образом. Иван Иванович Иванов однажды узнал о своей возможности благоустроить соседний парк. Он принял участие в рейтинговом голосовании, сказал о том, что ему нужно облагородить соседний парк. Благодаря голосу Ивана Ивановича проект победил. И уже через год Иван Иванович увидел, как преобразился тот самый парк, за который он голосовал. Это убеждает в том, что мнение граждан действительно учитывается.