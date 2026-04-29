Жители Хабаровского края выбирают территории для благоустройства

21 апреля в России стартовало рейтинговое голосование по одной из самых известных федеральных программ «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На протяжении семи лет программа кардинально преобразила городские дворы и общественные пространства по всей стране. В этом году Хабаровский край — вновь активный её участник. ИА «Хабаровский край сегодня» узнало все подробности программы и механизмы её реализации.
Голосуй за свой город!
Всероссийское голосование по выбору общественных пространств для благоустройства — ключевой инструмент реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его основная цель — вовлечь граждан в принятие решений о развитии городов и поселков, чтобы проекты благоустройства (парков, набережных, скверов) соответствовали реальным потребностям жителей.
Сам проект направлен на повышение качества жизни, создание современной и безопасной инфраструктуры и — что немаловажно — воспитание чувства сопричастности людей к изменениям в их населенном пункте и в стране в целом.
Голосование — обязательный механизм отбора объектов для благоустройства и условие получения субсидий из федерального бюджета. Это закреплено законодательными и нормативными правовыми актами на федеральном и региональном уровнях. Если голосование не проводится или его результаты игнорируются, регион может лишиться федеральной поддержки.
Благодаря голосованию принцип вовлечения жителей превращается из декларативного в практический механизм: люди получают реальную возможность влиять на распределение бюджетных средств.
Выделять какой‑либо конкретный город или населенный пункт Хабаровского края в качестве приоритетного участника отбора территорий нецелесообразно из‑за существенных различий в численности населения между муниципалитетами.
Нас становится больше.
С каждым годом число жителей Хабаровского края, которые принимают участие в рейтинговом голосовании, только увеличивается. Если, например, в 2021 году за будущие объекты благоустройства было отдано 92 тысячи голосов, то уже в 2024 году голосов было уже 143 тысячи, а это в два раза больше.
В министерстве ЖКХ рассказывают, что есть поселения, где доля участвующих в 2025 году относительно численности муниципальных образований была существенная. Это Тырминское сельское поселение Верхнебуреинского района, Ситинское сельское поселение района имени Лазо, село Маяк Нанайского района, Ракитненское и Сергеевское сельские поселения Хабаровского района.
Жители каждого города и поселения выбрали по одной территории, которая будет благоустроена в 2026 году. Рост числа участников связан с тем, что люди видят реальный результат программы. Происходит это примерно таким образом. Иван Иванович Иванов однажды узнал о своей возможности благоустроить соседний парк. Он принял участие в рейтинговом голосовании, сказал о том, что ему нужно облагородить соседний парк. Благодаря голосу Ивана Ивановича проект победил. И уже через год Иван Иванович увидел, как преобразился тот самый парк, за который он голосовал. Это убеждает в том, что мнение граждан действительно учитывается.
С 2019 года в Хабаровском крае было благоустроено 742 общественных пространства. На эти цели было выделено более 2,8 млрд рублей. Уважаемый читатель, конечно, согласится, что это колоссальные цифры. И все это — наш общий результат.
Увидеть будущее можно сегодня.
Прежде чем отдать голос за тот или иной объект, каждый участник может ознакомиться с его описанием. Территория должна соответствовать правилам благоустройства, принятым в муниципальном образовании, отвечать потребностям местных жителей. Крайне важно, что она должна обеспечивать доступность зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Благоустроенные территории скрашивают семейный досуг (особенно востребованы современные детские площадки, где могут гулять мамы с маленькими детками), снижают уровень стресса и создают чувство гордости за свой район. Они становятся местами неформального общения соседей, снижая социальную изоляцию пожилых людей и мам в декрете, а благодаря обустройству спортивных площадок у молодежи появляется возможность для занятий спортом.
В план на 2026 год помимо традиционных скверов и аллей вошли 12 памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Так создание комфортной среды для досуга и занятий спортом совмещается с сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием.
— Мы не просто устанавливаем лавочки и прокладываем тротуары. Речь идет о создании многофункциональных пространств, доступных для всех категорий граждан, в том числе для маломобильных групп населения, — уточняют в министерстве ЖКХ Хабаровского края.
Всё максимально легко и прозрачно!
Принять участие в голосовании могут граждане Российской Федерации старше 14 лет — это одно из ключевых отличий от многих других голосований (например выборов), где возрастной порог составляет 18 лет. Организаторы сознательно снизили планку, чтобы активные подростки тоже могли повлиять на облик своих городов и сел.
Условия участия максимально просты: гражданство РФ, возраст не младше 14 лет на момент голосования и подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».
Голосование проводится онлайн на специальной платформе (например, za.gorodsreda.ru) или через приложение «Госуслуги». Авторизация через «Госуслуги» исключает возможность накрутки голосов и обеспечивает честность выбора.
Можно проголосовать даже за муниципалитет, в котором вы не проживаете, но действует правило «один проект — один голос», поэтому к выбору нужно подходить осознанно.
Если нет учетной записи на «Госуслугах» — не беда. Во всех регионах работают волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды». Их легко узнать: они носят брендированную одежду и находятся в общественных местах — в торговых центрах, на центральных площадях, в МФЦ. Волонтер поможет проголосовать со своего планшета или телефона. От вас потребуется только назвать номер мобильного телефона. Этот способ удобен для тех, кто не пользуется интернетом или хочет получить консультацию на месте.
— В 2025 году благодаря слаженной работе правительства края, органов местного самоуправления и волонтерских организаций установленный план по количеству голосов выполнен всеми муниципальными образованиями в среднем на 117%, — отметили в министерстве.
Этот год — задел на следующий.
В этом году на рейтинговое голосование Хабаровский край заявил 203 проекта из 48 муниципальных образований. Только Хабаровск представил 10 проектов, а, к примеру, Комсомольск-на-Амуре — целых 17. В краевой столице в числе участников — проект благоустройства центральной аллеи парка «Динамо», сквер на пересечении улиц Тихоокеанской и Шелеста с размещением стелы Кировского района, сквер на улице Карла Маркса в районе поворота на улицу Краснодарскую и другие.
Итоги рейтингового голосования предварительно подведут в конце июня. Тогда же мы и узнаем, насколько сильно мы хотим благоустройства в городах и поселках Хабаровского края. И — самое главное — каким мы видим это благоустройство.