Военные США смогут применять ИИ при работе в засекреченных сферах: Google будет сотрудничать с оборонным сектором

Американские военные смогут применять ИИ-инструменты компании Google. Они получили возможность использовать нейросети даже для работы в засекреченных областях. Google заключила соответствующее соглашение с Пентагоном, пишет The Information.
По данным издания, компания вновь намерена сотрудничать с оборонным сектором. При этом многие сотрудники Google выступали против такого контракта.
Сделка с Пентагоном допускает применение ИИ-механизмов в любых законных государственных целях. Однако соглашение все же формально запрещает использование искусственного интеллекта для массовой слежки внутри США и автономного оружия без участия специалистов.
Апелляционный суд США между тем принял решение о недопуске репортеров до свободного посещения Пентагона. Журналисты не смогут передвигаться по зданиям ведомства без сопровождения сотрудников.