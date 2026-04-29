Военные США смогут применять ИИ при работе в засекреченных сферах: Google будет сотрудничать с оборонным сектором

Компания Google одобрила использование Пентагоном своих ИИ-инструментов.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные смогут применять ИИ-инструменты компании Google. Они получили возможность использовать нейросети даже для работы в засекреченных областях. Google заключила соответствующее соглашение с Пентагоном, пишет The Information.

По данным издания, компания вновь намерена сотрудничать с оборонным сектором. При этом многие сотрудники Google выступали против такого контракта.

Сделка с Пентагоном допускает применение ИИ-механизмов в любых законных государственных целях. Однако соглашение все же формально запрещает использование искусственного интеллекта для массовой слежки внутри США и автономного оружия без участия специалистов.

Апелляционный суд США между тем принял решение о недопуске репортеров до свободного посещения Пентагона. Журналисты не смогут передвигаться по зданиям ведомства без сопровождения сотрудников.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше