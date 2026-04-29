NtechLab: к 2030 году 90% преступлений в городах будут раскрывать с помощью ИИ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. 90% преступлений в российских городах будут раскрываться к 2030 году при помощи искусственного интеллекта. Такое мнение выразил ТАСС генеральный директор компании NtechLab — технологического партнера Ростеха — Алексей Паламарчук.
«Мы ожидаем, что к 2030 году 90% преступление в городах будет раскрываться с помощью ИИ-технологий. Сегодня только решения NtechLab помогают раскрывать преступления в 55 регионах», — сказал он.
По его словам, рынок биометрических услуг во всем мире демонстрирует устойчивый рост. Вместе с тем одним из самых востребованных направлений развития ИИ-видеоаналитики в мире является сфера безопасности, отметил Паламарчук.
«Многие города и правительства — как российские, так и зарубежные — видят в ИИ-технологиях крайне высокий потенциал для повышения уровня безопасности. Сам факт наличия видеоаналитики в городе предупреждает преступление. Человек, зная, что ИИ способен найти его даже в толпе, на большой площади, “увидеть” на транспортной инфраструктуре, даже не решится совершить преступление — например, что-то украсть или угнать автомобиль», — заявил он.
NtechLab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков.