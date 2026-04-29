Хабаровчанин скрыл доходы ради банкротства и остался с долгами

Суд признал гражданина банкротом и ввёл процедуру реализации имущества. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что должник предоставил о себе недостоверные сведения. Дом в селе, где он был зарегистрирован, сгорел много лет назад, а сам мужчина длительное время фактически проживает в Хабаровске. При оформлении кредитных договоров он сообщил банкам ложную информацию о своей занятости и финансовом положении, будучи уволенным за два месяца до обращения за кредитами.