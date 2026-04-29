Хабаровчанин скрыл доходы ради банкротства и остался с долгами

Арбитражный суд Хабаровского края завершил процедуру банкротства в отношении гражданина М. 1988 года рождения, не освободив его от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным, указав на задолженность свыше 300 тысяч рублей и отсутствие возможности её погашения. Он сообщил, что не имеет ни движимого, ни недвижимого имущества и не работает несколько лет, поскольку проживает в сельском поселении Ульчского района, где нет вакансий по его специальности.
Суд признал гражданина банкротом и ввёл процедуру реализации имущества. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что должник предоставил о себе недостоверные сведения. Дом в селе, где он был зарегистрирован, сгорел много лет назад, а сам мужчина длительное время фактически проживает в Хабаровске. При оформлении кредитных договоров он сообщил банкам ложную информацию о своей занятости и финансовом положении, будучи уволенным за два месяца до обращения за кредитами.
В ходе процедуры банкротства должник не предпринимал мер к трудоустройству, не раскрыл источники средств к существованию, ограничившись упоминанием о случайных подработках и нахождении на иждивении у матери. Объективных препятствий для осуществления трудовой деятельности суд не установил. Поведение гражданина расценено как недобросовестное, направленное на получение необоснованной выгоды за счёт освобождения от обязательств. Суд пришёл к выводу, что это противоречит целям института потребительского банкротства, предназначенного для социальной реабилитации добросовестных граждан.
Должник обжаловал определение об отказе в освобождении от долгов в апелляционной и кассационной инстанциях, однако суды вышестоящих инстанций, включая Верховный Суд Российской Федерации, согласились с выводами суда первой инстанции. Процедура банкротства завершена, но финансовые обязательства гражданина М. сохраняются в полном объёме.
