Стало известно, в каком формате пройдёт «Бессмертный полк» в Хабаровске

9 Мая в Хабаровске акция «Бессмертный полк» пройдет во всех возможных форматах — от традиционного шествия до онлайн-трансляций и креативных инициатив, сообщил в своём MAX-канале губернатор Дмитрий Демешин. Как председатель оргкомитета «Победа», он подчеркнул: главное, чтобы каждый житель краевой столицы нашел свой способ сказать спасибо тем, кто отстоял страну.
Конкретные детали и расписание акции пока держат в секрете — их обещают обнародовать через средства массовой информации в начале мая. Но уже сейчас ясно, что город готовится к масштабному событию, и организаторы продумывают все до мелочей, чтобы праздник прошел максимально гладко.
Отдельный акцент Демешин сделал на безопасности. В обеспечении порядка в День Победы задействуют больше 2700 человек. В эту цифру входят сотрудники органов внутренних дел, бойцы Росгвардии, военнослужащие Восточного военного округа, курсанты, дружинники, казаки и представители частных охранных предприятий. Под особую охрану возьмут памятники и монументы — ни один мемориал не останется без присмотра.
Сам же маршрут шествия традиционно пройдет по центральной улице Хабаровска. Губернатор призвал горожан выйти плечом к плечу, с портретами своих героев в руках и памятью о них в сердце.
«Вместе мы сделаем так, что ни один солдат, ни один герой не будет забыт!» — подытожил глава края.