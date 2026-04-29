Стало известно, в каком формате пройдёт «Бессмертный полк» в Хабаровске

Отдельный акцент Демешин сделал на безопасности. В обеспечении порядка в День Победы задействуют больше 2700 человек. В эту цифру входят сотрудники органов внутренних дел, бойцы Росгвардии, военнослужащие Восточного военного округа, курсанты, дружинники, казаки и представители частных охранных предприятий. Под особую охрану возьмут памятники и монументы — ни один мемориал не останется без присмотра.