Новую партию газомоторных автобусов в Красноярск поставит крупнейшая лизинговая компания в России

Победителю — АО «ГТЛК» — предстоит поставить все 100 автобусов до 31 августа 2026 года. Односекционные трехдверные машины с дизельным двигателем экологического класса должны вмещать не менее 91 пассажира. Также в числе требований — низкий пол, аппарель для входа маломобильных граждан, наличие валидаторов, систем кондиционирования и видеонаблюдения. Срок оказания услуг лизинга — до 31 августа 2031 года.