Новую партию газомоторных автобусов в Красноярск поставит крупнейшая лизинговая компания в России

Новую партию 100 газомоторных автобусов в Красноярск поставит государственная транспортная лизинговая компания — она выиграла аукцион. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр Сергей Верещагин.
Как следует из документов госзакупки, стоимость контракта составила 1,75 млрд рублей при начальной (максимальной) цене в 2,9 млрд рублей.
Победителю — АО «ГТЛК» — предстоит поставить все 100 автобусов до 31 августа 2026 года. Односекционные трехдверные машины с дизельным двигателем экологического класса должны вмещать не менее 91 пассажира. Также в числе требований — низкий пол, аппарель для входа маломобильных граждан, наличие валидаторов, систем кондиционирования и видеонаблюдения. Срок оказания услуг лизинга — до 31 августа 2031 года.
«Это будут первые газовые автобусы марки ЛиАЗ в нашем городе. Этой поставкой полностью заменим парк машин автотранспортного предприятия № 5», — рассказал мэр.
Напомним, в прошлом году газомоторные автобусы впервые вышли на линию в Красноярске. Сейчас по городу пассажиров перевозят 150 таких экологичных машин, которые приобрели в рамках подготовки к 400-летию краевого центра.
