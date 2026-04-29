Зимняя погода придет еще в несколько субъектов России: кому ждать снег с метелью

В ряде субъектов России наблюдаются сложные погодные условия. Зимняя погода придет и в азиатскую часть страны. Осадки в виде снега и дождя ожидаются в Красноярском крае, Иркутской области и Тыве. С таким предупреждением выступила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, транслирует ТАСС.
Синоптик сообщила, что в Тыве ветер усилится до 25 м/с. Жителям стоит ожидать пыльную бурю. На территории Красноярского края выпадет снег, уведомила синоптик. Там совсем скоро ожидаются метели.
«Циклон пройдет по Красноярскому краю, затем, когда он выйдет на Иркутскую область, ожидаются осадки в виде дождя, снега, мокрого снега и усиление ветра до 17−22 м/с», — проинформировала Марина Макарова.
Зимняя погода накрыла Ленобласть и Петербург. Снег засыпал Гатчину, Красное Село, Кингисеппский и Выборгский районы. По прогнозам, он растает к 1 мая. Трудные погодные условия также наблюдают в других регионах.