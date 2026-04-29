Власти Греции должны наладить поставки топлива из России для обеспечения туристического сезона. Об этом заявил лидер оппозиционной парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос.
«Любое рационально мыслящее правительство изучило бы всех доступных поставщиков, включая Россию “Греческое решение” требует именно этого», — сказал депутат в интервью «Известиям».
Политик подчеркнул, что речь идет о подходе, ориентированном на национальные интересы и поддержку ключевых отраслей экономики Греции.
Велопулос добавил, что поставки энергоресурсов из России отличаются конкурентоспособной стоимостью и надежностью, что хорошо известно представителям греческого бизнеса.
Ранее KP.RU сообщал, что европейские авиакомпании бьют тревогу из-за дефицита топлива. Перевозчики призывают ЕС ввести временные меры, чтобы помочь им справиться с нехваткой авиатоплива и ростом затрат. Они были вызваны обострением конфликта на Ближнем Востоке.