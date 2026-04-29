Rambler&Co: большинство россиян поддержали введение возрастного ценза в соцсетях

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более половины россиян (54%) поддерживают введение возрастного ценза на регистрацию в социальных сетях для детей младше 16 лет, аналогичные правила действуют, например, в Австралии. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении ТАСС.
«54% участников опроса поддерживают инициативу и ожидают появления схожих правил в России. При этом 22% прямо заявляют, что решения такого уровня должны принимать семьи, а не государство», — говорится в материалах иследования.
По данным экспертов, нейтральную позицию заняли 12% респондентов, 8% скорее не поддерживают запрет, а 4% полагают, что подобные меры уместны в других странах, но не в РФ.
Аналитики отмечают, что 44% респондентов выступили за «тонкую настройку» регулирования: возрастную верификацию и специальные детские режимы на платформах. 21% поддержали блокировку отдельных функций, таких как ночные уведомления или бесконечная прокрутка ленты. При этом 46% опрошенных считают, что ответственность за безопасность подростков в сети должна быть распределена между платформами, родителями, школой и государством.
Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 16 по 22 апреля 2026 года, в нем приняли участие 5 543 интернет-пользователя.