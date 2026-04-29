В РФ ограничили полеты в пяти аэропортах: главное о воздушной обстановке ночью 29 апреля

В ночь на 29 апреля в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Запрет на полеты действует в пяти воздушных гаванях. Об этом оповещает Росавиация.
Ограничения в аэропорту Тамбова действуют с вечера 28 апреля. Позже такие меры приняли в воздушных гаванях Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары. Они работают в ограниченном режиме.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов уведомил, что Минобороны готовит ответ на действия ВСУ в отношении российских субъектов. Специалисты создают новые дроны-камикадзе для борьбы с массовыми налетами украинских беспилотников.