В Калининграде собрались эксперты по кибербезопасности из 20 регионов

В Калининграде на площадке БФУ им. И. Канта стартовала первая межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Калининград 2026». Участие в ней принимают больше 350 специалистов из 20 регионов России, а также представители Белоруссии, Таджикистана и Индии.
Участники — от федеральных чиновников до руководителей ИТ-компаний — обсуждают защиту критической инфраструктуры, импортозамещение, подготовку кадров и цифровую устойчивость. Ключевые события форума: пленарное заседание, которое модерировал замглавы Минцифры Александр Шойтов, и пять тематических сессий. Параллельно работает выставка «Кибер-Экспо», где показывают новейшие российские разработки для защиты данных.
Министр цифровых технологий Калининградской области Марат Фатхуллин подчеркнул: злоумышленники всё активнее применяют искусственный интеллект, их атаки перестали быть шаблонными. Главная цель — объекты критической инфраструктуры и госсистемы, от которых зависит оборона, энергетика, транспорт и финансы. «Цена уязвимости здесь измеряется не только экономическими потерями, но и безопасностью граждан, доверием к государственным институтам», — заявил Фатхуллин.
«Инфофорум» проводят с 2001 года при поддержке Аппарата Совета Безопасности и думского комитета по безопасности. В программе конференции — также награждение лауреатов премии «Безопасная информационная среда». Форум продлится два дня, организаторы обещают подвести итоги в пятницу.