В «ЛизаАлерт» назвали главную опасность для детей на майские праздники

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Основная опасность для детей в период майских праздников — это водоемы, рассказала РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова.
«Чаще всего на майские праздники люди планируют выезжать на природу, на шашлыки, к водоемам. Самая основная опасность в данном случае — это вода. Тут важно помнить, что без взрослых детям вообще к воде подходить нельзя», — рассказала собеседница агентства.
Также инструктор отметила, что взрослые, выезжая с детьми на природу, часто просят старшего ребенка присмотреть за остальными, однако такого не должно быть.
«Дети всегда должны оставаться под присмотром как минимум одного взрослого. Природа — это такая среда, где очень легко и потеряться, и попасть в какую-то неприятную ситуацию, особенно, если рядом много воды», — подчеркнула Абрамова.
Кроме того, она уточнила, что в период майских праздников опасность могут представлять и массовые мероприятия, поскольку там всегда есть риск потерять ребенка.
«В период любых праздников, когда начинаются длительные выходные, особенно если хорошая погода и тепло, народ выходит на улицы, едет на природу, и тогда заявок реально становится больше. Если посмотреть на статистику 2025 года, то апрель — это 1084 заявки, май — 1219 заявок, а июнь — 1100. По данным видно, что хотя бы небольшой, но всплеск имеется», — добавила инструктор.